Renault отзывает в России 10 тысяч автомобилей Kaptur

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Renault отзывает более 10 тысяч кроссоверов Renault Kaptur в России из-за возможных проблем с тормозным шлангом, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с июня 2016 по май 2017 года. Представители компании "Рено Россия" уведомят владельцев о необходимости предоставить автомобиль в дилерский центр для ремонта.

"Причиной отзыва автомобилей Renault Kaptur является контакт между аксессуарным защитным подкрылком правой задней колесной арки и задним правым гибким тормозным шлангом в случае некоторых сочетаний нагрузки и режимов движения транспортного средства", — говорится в сообщении.

На транспортных средствах Renault Kaptur будет выполнена проверка наличия подкрылка, изменения геометрии края подкрылка правой задней арки, визуальная проверка заднего правого гибкого тормозного шланга на наличие следов контакта с подкрылком. При наличии следов контакта с подкрылком, задний правый гибкий тормозной шланг будет заменен.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.