ЦБ допустил небольшое повышение цен на продукты в ближайшие месяцы

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Банк России не ожидает ускорения годовой инфляции в РФ в ближайшие месяцы, сообщается в комментарии регулятора "Динамика потребительских цен".

По данным Росстата, инфляция в РФ в апреле ускорилась до 0,3% с 0,1% в марте. Однако, по мнению ЦБ, это не препятствует достижению цели по инфляции в 4% в текущем году.

"В ближайшие месяцы цены на плодоовощную продукцию могут вернуться к прошлогоднему уровню, при этом возможно небольшое повышение годовой продовольственной инфляции. Предполагается тем не менее, что в отсутствие непредвиденных шоков оно будет компенсировано дальнейшим замедлением роста цен на непродовольственные товары и услуги. Ускорения годовой инфляции не ожидается", — сообщает ЦБ РФ.

Регулятор отмечает, что ограничить инфляционные риски и поддерживать инфляцию на уровне, близком к целевому, позволят умеренно жесткие денежно-кредитные условия.

В годовом выражении инфляция в РФ в апреле замедлилась до 4,1% с мартовских 4,3%. За январь-апрель потребительские цены выросли на 1,3%, сообщал ранее Росстат.