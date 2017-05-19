ЦБ допустил небольшое повышение цен на продукты в ближайшие месяцы

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Банк России не ожидает ускорения годовой инфляции в РФ в ближайшие месяцы, сообщается в комментарии регулятора "Динамика потребительских цен".
"В ближайшие месяцы цены на плодоовощную продукцию могут вернуться к прошлогоднему уровню, при этом возможно небольшое повышение годовой продовольственной инфляции. Предполагается тем не менее, что в отсутствие непредвиденных шоков оно будет компенсировано дальнейшим замедлением роста цен на непродовольственные товары и услуги. Ускорения годовой инфляции не ожидается", — сообщает ЦБ РФ.
В годовом выражении инфляция в РФ в апреле замедлилась до 4,1% с мартовских 4,3%. За январь-апрель потребительские цены выросли на 1,3%, сообщал ранее Росстат.