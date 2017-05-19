Дворкович рассказал о значении малых инновационных компаний

ТОМСК, 19 мая — РИА Новости. Развитие российской экономики в современных условиях должно происходить за счет создания и укрепления позиций малых инновационных компаний, считает заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович.

По приглашению главы Томской области Сергея Жвачкина вице-премьер участвует в IV форуме молодых ученых U-NOVUS, который проходит с 17 по 19 мая. Форум посвящен талантам и перспективным разработкам молодых ученых.

"Сама жизнь задала этот приоритет. Мы не можем уже надеяться на существенный рост и повышение качества жизни за счет только крупных компаний, традиционных отраслей экономики, таких как нефтегазовая отрасль, тяжелая промышленность. Новые рабочие места и новая стоимость будут создаваться в основном в России и во все мире за счет малых инновационных компаний, за счет стартапов и технологических компаний, которые, как правило, небольшого размера", — сказал Дворкович на встрече со студентами в Институте экономики и менеджмента (ИЭМ) Томского государственного университета (ТГУ).

Он добавил, что в некоторых странах каждый год создаются сотни тысяч таких компаний.

"У нас пока тысячи. Это уже неплохо по сравнению с нулем, который у нас был лет 10 назад, но это меньше, чем в наиболее успешных по этому показателю странах", — подчеркнул вице-премьер.