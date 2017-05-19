Первый авиарейс между Японией и южными Курилами состоится 18 июня

ТОКИО, 19 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Первый авиарейс, который свяжет Японию и российские южные Курильские острова, состоится в воскресенье 18 июня, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Вопрос о начале авиасообщения между севером Японии и южными Курилами обсуждался во время встречи премьер-министра Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля. До сих пор существовали только морские пути для посещения бывшими японскими жителями четырех южно-курильских островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Для расширения обмена и облегчения посещения могил бывшими жителями островов был предложен воздушный путь.

Облегчение посещения японцами южных Курил, а также возможность начала совместной экономической деятельности были включены в повестку дня во время визита Путина в Японию в декабре прошлого года. Тогда было подписано 80 документов по экономическому сотрудничеству, еще 20 документов подписали во время ответного визита Абэ в Москву. Совместная экономическая деятельность будет идти по четырем направлениям: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.

Токио считает, что совместная экономическая деятельность на южных Курилах станет шагом вперед к заключению мирного договора между двумя странами — одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — страна претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.