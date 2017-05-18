В Челябинской области ограничили средний индекс роста коммунальных тарифов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Средний индекс роста тарифов на коммунальные услуги в Челябинской области с 1 июля 2017 года не превысит 3,9% из-за льготных тарифов на теплоэнергию, в случае отказа от льгот экономически обоснованный рост платы граждан составил бы более 8%, сообщается на сайте областного заксобрания.

В соответствии с распоряжениями Правительства РФ для Челябинской области утвержден средний индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года — 3,9%.

"На Южном Урале установлены льготные тарифы на тепловую энергию для населения… Экономически обоснованный рост платы граждан в случае отказа от установления льготных тарифов составил бы более 8%", — отмечается в сообщении.

На предоставление субсидий теплоснабжающим организациям для компенсации выпадающих доходов, возникающих в связи с льготными тарифами, в областном бюджете на 2017 год предусмотрено 1,2 миллиарда рублей.

Ежегодное повышение цен (тарифов) ресурсоснабжающих организаций происходит в соответствии с основными параметрами социально-экономического развития РФ на соответствующий год. В частности, на рост тарифов в коммунальной сфере влияют такие федеральные показатели, как рост оптовых цен на газ, нерегулируемых цен на оптовом рынке электроэнергии, тарифов электросетевых компаний.

Индексы изменения коммунального платежа по регионам на 2015-2018 годы рассчитываются по формуле: инфляция с поправкой на коэффициент, определяемый с учетом прогноза социально-экономического развития РФ, "плюс" значение, которое варьируется по субъектам РФ.