Польша требует от "Газпрома" продать долю в газопроводе Opal

ВАРШАВА, 18 мая — РИА Новости. Польша требует от "Газпрома" продать свои доли в газопроводах Opal и "Ямал-Европа" в рамках антимонопольного разбирательства ЕК, говорится в заявлении польской государственной нефтегазовой компании PGNiG.

В четверг польская компания озвучила свои требования к "Газпрому", которые намерена в скорости передать в Еврокомиссию.

Среди прочих "продажа "Газпромом" долей в некоторых предприятиях, являющихся владельцами трубопроводной инфраструктуры и складской в ЕС".

По мнению польской стороны, это должно касаться, в частности, "инфраструктуры, позволяющей связывать инфраструктурные вопросы с торговыми соглашениями, а также сохранять исключительный контроль над путями поставок газа в Центральную и Восточную Европу". В качестве примеров активов, которых, по мнению польской стороны, должна лишиться сторона российская названы газопроводы Opal и "Ямал-Европа" и хранилища газа, например, Katharina.

"Газпром" в конце 2016 года направил Еврокомиссии итоговые предложения по урегулированию антимонопольного дела, инициированного в 2012 году. ЕК их предварительно одобрила и сейчас проверяет реакцию рынка. Если комментарии рынка покажут, что предложения не подходящие, они не будут приняты. Дедлайном для приема позиций участников рынка было 4 мая, в настоящее время ЕК изучает полученные мнения.

Расследование ЕК может идти по двум направлениям: одно предполагает штрафы, другое предполагает согласование с компанией обязательств, которые она берет на себя, чтобы снять опасения Еврокомиссии за конкуренцию в странах союза. Антимонопольное дело в отношении "Газпрома" ведется по второму пути, однако, согласно правилам ЕС, если нынешние обязательства не будут согласованы с рынком, не будут скорректированы или выработаны новые и также согласованы, то Еврокомиссия может наложить штраф на компанию.