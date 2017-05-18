Германия поддерживает "Северный поток-2"

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Германия поддерживает энергетический проект "Северный поток-2", поскольку он основан на рыночных механизмах, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Я поддерживаю (проект – ред.). Почему? Потому что несколько лет назад, кстати, по совету американцев мы в Европе решили либерализировать рынок газа, вывести его из политики, из госрегулирования, (оставить) только рамки европейского регулирования. Но остальное должно быть вопросом рынка, компании должны решать, из какой части мира они будут получать газ и нефть", — заявил Габриэль, выступая в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компания Nord Stream 2 AG создана для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2".