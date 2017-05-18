Турция выступает за отмену торговых ограничений с Россией

АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Анкара не приемлет термина "ограничения" в торговле с РФ, их между двумя странами быть не должно, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Российская сторона выступает за стимулирование отечественного производства томатов. Но Турция, как и ранее, не приемлет термина "ограничения"… Считаем, что каких-либо ограничений в торговле между двумя странами быть не должно. Мы подождем до конца мая, а затем будем стремиться к принципиальной договоренности", — цитирует Зейбекчи агентство Anadolu.

При этом министр сообщил, что с пониманием относится к мерам российской стороны, пытающейся регулировать процессы путем повышения или понижения таможенных пошлин. По его словам, торговые отношения Турции и России в целом нормализовались, а прекращение экспорта томатов в Россию "не означает для Турции конца света".

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, позднее часть ограничений была снята. В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле". При этом ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.