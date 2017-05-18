Медведев начал заседание во Внешэкономбанке, процитировав Маяковского

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев начал заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка, в шутку процитировав Владимира Маяковского.

В четверг в Доме правительства перед заседанием набсовета ВЭБа проходило заседание кабмина РФ.

"Переходим из одного помещения в другое. Прозаседавшиеся", — пошутил премьер, упомянув название стихотворения Маяковского 1922 года, в котором поэт в сатирической форме критиковал бюрократическую рутину.

Также Медведев поздравил сотрудников Внешэкономбанка с десятилетием учреждения госкорпорации в новой форме.

"Добрый день, уважаемые коллеги. Многих из вас я уже видел сегодня неоднократно, часть вижу сегодня первый раз. Но это не помешает мне поздравить всех, кто имеет отношение к деятельности Внешэкономбанка, а присутствующие здесь все имеют: и как члены наблюдательного совета, и как команда​ менеджмента. Десять лет назад был учрежден Банк развития, 17 мая 2007 года. По-разному даты считаются, но, тем не менее, это хороший повод поздравить коллектив банка с юбилеем", — сказал Медведев.

В целом ВЭБ работал под названиями Роскомбанк, Внешторгбанк и Внешэкономбанк с 1920-х годов.