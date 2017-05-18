Цены на нефть ускорили снижение в ожидании переизбытка предложения

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Цены на нефти ускорили снижение в четверг днем, поскольку инвесторы обеспокоены признаками сохраняющегося переизбытка предложения "черного золота" на мировом рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.30 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,44%, до 51,46 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,43% — до 48,37 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают данные минэнерго США о запасах нефти в стране, которые снизились меньшими темпами, чем прогнозировалось. Коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 12 мая, снизились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 520,8 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились на 2,283 миллиона баррелей, или на 0,43%, до 520,217 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, при этом сократилась на 0,1%, или на 9 тысяч баррелей в сутки, до 9,305 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сохранились на уровне предыдущей недели, составив 66,3 миллиона баррелей. Все эти данные вызвали ожидания того, что несмотря на венское соглашение "переизбыток" нефти на мировом рынке сохраняется.

ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. 11 не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Решение о судьбе соглашения будет принято в Вене 25 мая.

"Похоже, рынки затаив дыхание ждут саммита ОПЕК на следующей неделе", — приводит газета The Wall Street Journal слова аналитика Global Risk Management Микаэля Поульсена (Michael Poulsen).