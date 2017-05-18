Китай с начала года инвестировал в страны Шелкового пути $3,98 миллиардов

ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай за первые четыре месяца 2017 года вложил в экономики 45 стран, участвующих в проектах стратегии "Один пояс — один путь", 3,98 миллиарда долларов, сообщает издание China Daily со ссылкой на министерство коммерции КНР.
Статистические данные свидетельствуют о значительном ежегодном приросте китайских инвестиций в такие страны, как Пакистан (прирост в 1674,14%), Шри-Ланка (809%), Лаос (241,3%) и Камбоджа (62,74%).
Согласно сообщению минкоммерции КНР, страна стала самым крупным иностранным инвестором в Узбекистане, Лаосе, Пакистане и Камбодже.