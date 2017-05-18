Медведев: позитивные изменения в экономике сохраняются с конца 2016 года

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Позитивные тенденции в российской экономике сохраняются, в кабмине рассчитывают, что по итогам 2017 года они станут еще заметнее, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Как показывает текущая ситуация, первые месяцы этого года, они лучше прогнозов выглядит. Позитивные изменения, которые появились в конце прошлого года, сохраняются, рассчитываем, что по итогам этого года они станут заметнее, в том числе и рост валового внутреннего продукта, который прогнозируется уже на более значительном уровне 1-2%, ранее ожидалось 0,6%", — сказал Медведев.