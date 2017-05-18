Минсельхоз предложил ужесточить требования к маркировке "молочки" в ЕАЭС

СОЧИ, 18 мая — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Минсельхоз РФ предложил ужесточить требования к маркировке молочной продукции на территории ЕАЭС, сообщил на международной конференции "Безопасность пищевой продукции и анализ риска" заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

По его словам, Минсельхоз проводит большую работу совместно с Роспотребнадзором, Россельхознадзором в ответ на возникающие требования по пищевой безопасности. Так, в технический регламент Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции включили положение, ужесточающее требования к сырому молоку, в частности, о недопустимости содержания в нем остаточного количества антибиотиков.

"Минсельхоз России подготовил и обеспечил предоставление в Евразийскую экономическую комиссию предложения о внесении в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" изменений, согласно которым при маркировке будет указываться доля немолочного жира, расшифровка ингредиентов, заменителей молочного жира, информация о содержании растительных масел", — пояснил Хатуов.

Он добавил, что министерство сельского хозяйства РФ разработало и внесло проект в правительство Российской Федерации о внесении изменений в кодекс РФ об административных правонарушениях в частности ужесточения ответственности за нарушение требований технических регламентов пищевой продукции.

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