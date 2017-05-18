Мосбиржа открыла 7,5 тысячи счетов в рамках размещения ОФЗ для физлиц

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Московская биржа открыла 7,5 тысячи счетов в рамках размещения ОФЗ для физических лиц, сообщил журналистам управляющий директор Московской биржи Андрей Брагинский.

"Хорошо разместились ОФЗ для населения. В рамках этого размещения частные инвесторы открыли 7,5 тысячи счетов. Это новые брокерские счета. Так люди знакомятся с рынком. Растет число клиентов биржи – физических лиц, число ИИСов (индивидуальных инвестиционных счетов — ред.) достигло 220 тысяч. Все это показывает, что у населения есть интерес к биржевым инструментам", — сказал он.

Минфин РФ начал в 26 апреля текущего года продажу ОФЗ для населения, дебютируя с трехлетним выпуском объемом 15 миллиардов рублей. Доходность новых облигаций, по плану министерства, должна быть выше, чем по банковским депозитам и по гособлигациям, которые уже находятся в обращении. Она также будет зависеть от срока владения бумагами — размер купона будет увеличиваться по мере приближения к сроку погашения облигаций.