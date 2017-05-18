США не намерены мешать Ирану экспортировать нефть, подтвердил Трамп

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не намерены мешать Ирану экспортировать нефть, подтвердил президент США Дональд Трамп.
"Тем не менее, по мере того как моя администрация осуществляет пересмотр своей политики по Ирану и в соответствии с обязательствами США по Всеобъемлющему плану действий, Соединенные Штаты в настоящее время не предпринимают усилий для сокращения продаж нефти-сырца Ираном", — говорится в уведомлении Трампа, которое распространил Белый дом.
Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.
При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм.