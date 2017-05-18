АИЖК хотят разрешить проводить аукционы на комплексное развитие территорий

МОСКВА, 18 мая — РИА Недвижимость. Агентство по ипотечному жилищному строительству может получить право проводить аукцион на заключение договора аренды для комплексного развития территории, говорится в материалах в заседанию правительства.

Кроме того, АИЖК предлагается предоставить возможность проводить и ещё один новый вид торгов — аукцион, одним из условий которого является обязательство застройщика передать часть имущества агентству.

"Для повышения доступности таких аукционов, а также обеспечения прозрачности и эффективности их проведения предлагается установить порядок проведения аукционов в электронной форме", — уточняется в материалах правительства.

Предполагается, что это позволит стимулировать жилищное строительство в России и повысить его темпы.