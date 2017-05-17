СОЧИ, 17 мая — РИА Новости. "Роснефть" вернется к вопросу об увеличении доли в проекте Zohr на шельфе Египта до 35%, сообщил журналистам глава российской нефтяной компании Игорь Сечин.

"У нас есть право увеличения нашей доли до 35% (в проекте Zohr — ред.), это хорошая опция и мы к ней вернемся, как посчитаем необходимым это сделать. Эта опция не пропадает, у нас есть возможность в любой момент принять решение по увеличению доли", — сказал Сечин.

Крупнейшее газовое месторождение Средиземного моря и Египта Zohr было открыто итальянской компанией Eni в 2015 году. Потенциал месторождения оценивается в объеме до 850 миллиардов кубометров газа и может удовлетворить спрос Египта на это сырье на несколько десятилетий. Zohr входит в концессионное соглашение "Шорук" (Shorouk).

В конце ноября Eni договорилась о продаже 10% в этой концессии британской BP за 375 миллионов долларов и завершила эту сделку в феврале текущего года. Соглашение также включало в себя опцион на покупку BP еще 5% доли в концессии до конца 2017 года.

В декабре 2016 года в проект также вошла российская "Роснефть". Компания согласилась приобрести у Eni 30% в договоре концессии и 15% в операторе проекта за 2,8 миллиарда долларов. Инвестиции "Роснефти" в проект "Шорук" за четыре года составят 4,5 миллиарда долларов, сообщала компания.

В конце марта "Роснефть" сообщила, что ожидает закрытия сделки по вхождению компании в проект по добыче углеводородов на месторождении Zohr во втором квартале 2017 года.