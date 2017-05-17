СОЧИ, 17 мая — РИА Новости. "Роснефть" вернется к вопросу об увеличении доли в проекте Zohr на шельфе Египта до 35%, сообщил журналистам глава российской нефтяной компании Игорь Сечин.
Крупнейшее газовое месторождение Средиземного моря и Египта Zohr было открыто итальянской компанией Eni в 2015 году. Потенциал месторождения оценивается в объеме до 850 миллиардов кубометров газа и может удовлетворить спрос Египта на это сырье на несколько десятилетий. Zohr входит в концессионное соглашение "Шорук" (Shorouk).
В декабре 2016 года в проект также вошла российская "Роснефть". Компания согласилась приобрести у Eni 30% в договоре концессии и 15% в операторе проекта за 2,8 миллиарда долларов. Инвестиции "Роснефти" в проект "Шорук" за четыре года составят 4,5 миллиарда долларов, сообщала компания.
В конце марта "Роснефть" сообщила, что ожидает закрытия сделки по вхождению компании в проект по добыче углеводородов на месторождении Zohr во втором квартале 2017 года.