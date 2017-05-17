Курс доллара впервые с 12 мая поднялся выше 57 рублей

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Курс рубля днем в среду усилил снижение к доллару и евро на фоне как внешних, так и внутренних факторов, курс доллара поднимался уже выше 57 рублей, впервые с 12 мая.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.24 мск рос на 39 копеек, до 56,97 рубля (уже поднимался до 57,08 рубля), курс евро — на 63 копейки, до 63,31 рубля, следует из данных Московской биржи.

В качестве внешних факторов ослабления рубля выступают ожидания данных о запасах нефти от минэнерго США, в качестве внутренних – планы Минфина РФ направить на покрытие дефицита бюджета в 2017 году 1,061 триллиона рублей из Резервного фонда и 663,5 миллиарда рублей из ФНБ, говорят аналитики.