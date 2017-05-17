Росстат отчитался по ВВП в первом квартале 2017 года

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Рост ВВП РФ в первом квартале текущего года в годовом выражении, по предварительной оценке, составил 0,5%, сообщает Росстат.

Ранее ЦБ оценивал рост ВВП РФ в первом квартале 2017 года в 0,2-0,4%, при этом с учетом устранения календарного фактора рост показателя, по оценкам регулятора, был бы близок к 1%.

"Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2017 года относительно соответствующего периода 2016 года, по предварительной оценке, составил 100,5%", — говорится в сообщении.

Официальный прогноз Банка России на 2017 год, изложенный в докладе о денежно-кредитной политике, предполагает рост ВВП на 1-1,5%.

В апреле глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ по итогам первого квартала в 0,4% с исключением календарного фактора и ожидает ускорения темпов экономического роста в годовом выражении в течение последующих кварталов.