Минфин предложил увеличить финансирование СМИ в 2017 году на 2,5 миллиарда

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Министерство финансов РФ предложило увеличить финансирование по статье "Средства массовой информации" на 2,517 миллиарда рублей в 2017 году, следует из проекта поправок министерства в бюджет.

Ранее в бюджете на данную статью была заложена сумма в 73,406 миллиарда рублей.

В частности, субсидия федеральному государственному унитарному предприятию "Международное информационное агентство "Россия сегодня" может увеличиться на 792 миллиона рублей, а федеральному государственному унитарному предприятию "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – на 900 миллионов.

Субсидия для предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" может вырасти на 826 миллионов, а для предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" – на 186,12 миллиона.