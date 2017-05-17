Монголия разрабатывает проект экономического коридора с Россией и Китаем

ПЕКИН, 17 мая — РИА Новости, Анна Раткогло. Монголия активно работает над реализацией проекта экономического коридора с Россией и Китаем, который является частью масштабной инициативы "Один пояс – один путь", заявил премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат.

"Одним из важных проектов инициативы "Один пояс – один путь" является создание экономического коридора Россия-Монголия-Китай, он будет проходить по территории нашей страны. С прошлого года Монголия активно работает над реализацией этого проекта, так как экономический коридор может увеличить потенциал сотрудничества между нашими странами", — сказал монгольский премьер в интервью китайскому телеканалу CGTN

Он подчеркнул, что на протяжении долгих лет сотрудничество Монголии с Россией и Китаем было конструктивным, что крайне важно для развития страны, а рост товарооборота между тремя соседними государствами посредством экономического коридора принесет выгоду им всем.

"И наши власти, и наши граждане понимают, что без развития хороших отношений с обоими нашими соседями, мы не в состоянии достичь прочного развития, и это было основой нашей политики на протяжении поколений", — добавил он.

Договоренность о создании экономического коридора была достигнута в июне 2016 года по итогам трехсторонних переговоров лидеров России, Китая и Монголии в Ташкенте в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).