Монголия разрабатывает проект экономического коридора с Россией и Китаем

ПЕКИН, 17 мая — РИА Новости, Анна Раткогло. Монголия активно работает над реализацией проекта экономического коридора с Россией и Китаем, который является частью масштабной инициативы "Один пояс – один путь", заявил премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат.
Он подчеркнул, что на протяжении долгих лет сотрудничество Монголии с Россией и Китаем было конструктивным, что крайне важно для развития страны, а рост товарооборота между тремя соседними государствами посредством экономического коридора принесет выгоду им всем.
Договоренность о создании экономического коридора была достигнута в июне 2016 года по итогам трехсторонних переговоров лидеров России, Китая и Монголии в Ташкенте в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).