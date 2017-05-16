В России поступила в продажу обновленная Nokia 3310

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Обновленный телефон Nokia 3310 стал доступен для покупки в "Евросети", цена на него составляет 3 990 рублей, следует из опубликованной на сайте ритейлера информации.

Финская HMD Global, которой принадлежат права на выпуск устройств под брендом Nokia, новую версию классического телефона Nokia 3310 представила в феврале. Предполагалось, что новая версия телефона будет продаваться за 59 евро.

На сайте магазина доступно несколько расцветок телефона, в частности, желтый красный, серый и синий. Однако заказать пока можно только модель синего цвета. "Культовый телефон возвращается под именем Nokia 3310 Dual SIM! Легкий и прочный, новый Nokia 3310 наследует культовый силуэт оригинальной модели. Телефон имеет выразительный современный интерфейс, а на поляризованном 2,4-дюймовом экране с закругленными углами все отлично видно даже при ярком солнечном освещении", — говорится в описании к телефону на сайте "Евросети".

Nokia, в прошлом один из крупнейших в мире производителей сотовых телефонов, на рубеже 2010-х уступил свои позиции ведущим производителям смартфонов. В 2013 году Microsoft купила бизнес Nokia по производству мобильных телефонов за 5,4 миллиарда евро. Однако в мае прошлого года Nokia подписала лицензионное соглашение, предоставляющее новой компании HMD эксклюзивное право на создание смартфонов и планшетов нового поколения под брендом Nokia в течение 10 лет.

По условиям соглашения, Nokia будет получать платежи от HMD за продажу мобильных продуктов под брендом Nokia, обеспечит новую фирму правами на лицензии и патенты, установит обязательные требования по производительности устройств, качеству, дизайну.

Nokia — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. В ноябре 2016 года Nokia завершила сделку по приобретению франко-американской Alcatel-Lucent за 15,6 миллиарда евро. Убыток Nokia, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам 2016 года составил 766 миллионов евро против прибыли в 2,466 миллиарда евро в 2015 году.