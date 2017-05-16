Сечин заявил о росте поставок российской нефти в Китай

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Объем поставок российской нефти в Китай в первом квартале текущего года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении компании.

"В 2016 году Россия заняла первое место по объему поставок сырой нефти в Китай, обеспечив почти 14% китайского импорта…. В первом квартале 2017 года объем поставок российской нефти в Китай увеличился еще на 12% относительно первого квартала 2016 года", — сказал Сечин, выступая на "круглом столе" в Пекине.

При этом в структуре экспорта российской нефти доля Китая в прошлом году достигла 20,6%, что сделало китайскую республику ключевым торговым партнером РФ в этой сфере. "Роснефть" и CNPC как крупнейшие национальные нефтегазовые компании традиционно занимают лидирующие позиции в энергодиалоге, отметил Сечин.

По итогам прошлого года "Роснефть" поставила в Китай 34,5 миллиона тонн нефти, это вдвое больше, чем тремя годами ранее. "Такие результаты были бы невозможны без нашего партнерства с CNPC, которая приобретает 80% всей нефти, поставляемой "Роснефтью" в КНР", — считает глава российской компании.