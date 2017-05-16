Путин поручил рассмотреть вопрос о перевозках в Азово-Черноморском бассейне

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу и Минпромторгу рассмотреть вопрос организации скоростных морских пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне, следует из опубликованных на сайте Кремля поручений по итогам встречи с деловыми кругами Ярославской области.

"Минтрансу России, Минпромторгу России, высшим органам государственной власти Краснодарского края, Крыма и Севастополя совместно с заинтересованными организациями рассмотреть вопрос организации скоростных морских пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне", — говорится в поручениях.

При этом ответственным за исполнение поручения предлагается определить наиболее перспективные маршруты и эффективные суда для их осуществления, с учетом необходимости обеспечения безопасности и экономической эффективности таких перевозок.

Доклад по данному вопросу президент поручил представить до 15 июня.