Якутия предложила снизить коммунальные тарифы для предпринимателей региона

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Госкомитет по ценовой политике Якутии предложил снизить для предпринимателей региона все регулируемые коммунальные тарифы, включая услуги тепло- и водоснабжения, а также водоотведения, сообщается на сайте госкомитета.

"Перерасчет всех регулируемых коммунальных тарифов для предпринимателей в Якутии, включая услуги тепло и водоснабжения, а также водоотведения позволит в полной мере ощутить эффект от выравнивания тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня", — отмечается в сообщении со ссылкой на председателя госкомитета Антонину Винокурову.

Закон о выравнивании тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока до среднероссийского уровня вступил в силу с 1 января 2017 года. Срок его действия определен на три года, до 31 декабря 2019 года. Благодаря данному закону предприятия Якутии будут платить за электричество не больше, чем в других субъектах России.

Механизм снижения тарифов действует для предпринимателей все форм собственности, а также для бюджетной сферы и ЖКХ региона. Предполагается, что механизм послужит толчком для развития энергоемких производств и приведет к увеличению объемов потребления электрической энергии на Дальнем Востоке.

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