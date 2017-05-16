Якутия предложила снизить коммунальные тарифы для предпринимателей региона

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Госкомитет по ценовой политике Якутии предложил снизить для предпринимателей региона все регулируемые коммунальные тарифы, включая услуги тепло- и водоснабжения, а также водоотведения, сообщается на сайте госкомитета.
"Перерасчет всех регулируемых коммунальных тарифов для предпринимателей в Якутии, включая услуги тепло и водоснабжения, а также водоотведения позволит в полной мере ощутить эффект от выравнивания тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня", — отмечается в сообщении со ссылкой на председателя госкомитета Антонину Винокурову.
Механизм снижения тарифов действует для предпринимателей все форм собственности, а также для бюджетной сферы и ЖКХ региона. Предполагается, что механизм послужит толчком для развития энергоемких производств и приведет к увеличению объемов потребления электрической энергии на Дальнем Востоке.