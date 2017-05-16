Латвийские компании не смогут участвовать в проекте "Северный поток-2"

РИГА, 16 мая — РИА Новости. Управление Вентспилсского свободного порта получило официальное уведомление о том, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" будет реализован без участия Латвии, сообщил журналистам председатель правления порта, мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

Вентспилсский порт и два его терминала — Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija — ранее получили предложение участвовать в строительстве среднего звена газопровода "Северный поток-2", обеспечивая хранение и поставки труб через порт. Однако для того, чтобы порт мог участвовать в проекте, требовалось одобрение правительства Латвии, а оно отказалось поддерживать эту идею. Тем не менее, Лембергс надеялся, что в проекте смогут участвовать частные компании.

"Неофициально они (руководство проекта) заявили, что не хотят ничего делать "с черного хода", — сказал мэр во вторник. По его словам, представители Nord Stream 2 AG решили, что "будут уважать политическое заявление и обойдутся без Латвии".

В письме также выражалась благодарность за конструктивное сотрудничество и сожаление о том, что оно не увенчалось успехом, добавил мэр.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компания Nord Stream 2 AG создана для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2".