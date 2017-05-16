Google оплатила все назначенные ФАС штрафы

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Google Inc. оплатила все административные штрафы, назначенные Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России в рамках антимонопольного расследования, сообщает служба во вторник.

"Корпорация Google Inc. оплатила все административные штрафы, назначенные ФАС России в рамках антимонопольного расследования", — говорится в сообщении.

Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева также добавила, что неисполнение компаниями предписания ФАС России повлекло за собой ухудшение конкурентной ситуации на рынке. При этом Google по-прежнему продолжает реализацию своих антиконкурентных практик.

ФАС 11 мая сообщила, что Google Inc оплатила назначенный ведомством административный штраф в размере 438 миллионов рублей.

ФАС и американский IT-гигант Google 17 апреля поставили точку в двухлетнем разбирательстве по делу о предустановке на устройства с ОС Android конкурирующих приложений, заключив мировое соглашение. По условиям соглашения, Google выплатит все штрафы ФАС, в том числе за неисполнение предписания в срок. Google при этом отказывается от эксклюзивности своих приложений на базе ОС Android в России, обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений, в том числе, на основном экране по умолчанию.

За нарушение антимонопольного законодательства ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год. Затем, 2 ноября, ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение предписания. Американская компания оспорила все акты ФАС в суде, но, проиграв несколько судебных процессов, инициировала переговоры о мирном урегулировании спора.