Минпромторг предлагает продавать водку по 130 рублей за 0,5 литра

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Минпромторг РФ считает, что розничная цена на легальную водку за 0,5 литра должна составлять 110-130 рублей, что может быть следствием сбалансированной акцизной политики, говорится в материалах министерства к совещанию в Совете федерации о государственном регулировании розничной торговли алкогольной продукцией в интернете.

"Сформировать сбалансированную акцизную политику, направленную на то, чтобы цена легального крепкого алкоголя (водки) приблизилась к оптимальной — 110-130 рублей за 0,5 литра", — говорится в материалах.

Кроме того, министерство полагает, что этот же механизм необходим для того, чтобы "сделать для потребителей более доступным натуральное виноградное вино и не допустить удорожания пива и перехода его в нелегальный сегмент", при том, что в настоящее время эта доля составляет до 4% от оборота.

Минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. С 13 мая 2017 года минимальная цена была повышена на 7,9% — до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра против 190 рублей ранее.