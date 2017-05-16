Арбитраж Москвы отложил заседание по иску "Татнефти" к Украине

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы перенес на 20 июня предварительные слушания по рассмотрению заявления "Татнефти", которая просит признать и привести в исполнение на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины 144 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"На полгода суд отложить рассмотрение не может. В следующий раз мы увидимся 20 июня", — сказал судья.

Представитель Украины, ссылаясь на нормы закона, просила отложить заседание на полгода для подготовки к процессу. "Мы подали ходатайство об отложении предварительного заседания в связи с оповещением иностранного государства, с момента которого должно пройти шесть месяцев до судебного заседания", — сказал в суде представитель Украины, отметив, что государству нужно время на подготовку и согласование позиции со своими министерствами. Представитель Украины пояснил, что несмотря на то, что заседание было назначено через чуть более 10 дней после уведомления, они были вынуждены явиться, хотя команда юристов не сформирована.

В определении, опубликованном на сайте суда, говорится, что нефтяная компания требует признать и привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное 29 июля 2014 года в Париже международным коммерческим арбитражем ad hoc (специально созданным для разрешения спора — ред.) в составе арбитров Франциско Оррего Викунья, Чарльза Н. Брауэра и Марка Лалонда.

"Татнефть" 14 апреля сообщила, что подала два ходатайства в Лондоне и Москве о принудительном исполнении арбитражного решения против Украины о выплате 144 миллионов долларов. Ранее, в конце марта, "Татнефть" подала аналогичное ходатайство в Федеральный окружной суд округа Колумбия (США).

Речь идет о споре вокруг "Укртатнафты". Компания была создана в 1994 году для решения проблемы поставки сырья на Кременчугский НПЗ. Со стороны Украины в уставный капитал был передан Кременчугский НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

"Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. В июле 2014 года международный арбитраж признал Украину виновной в нарушении соглашения и присудил "Татнефти" компенсацию в размере 112 миллионов долларов плюс проценты.

Украина позднее подала жалобу на это решение в апелляционный суд Парижа, который в конце ноября 2016 года отказался отменить решение арбитража. В марте этого года Украина подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда Парижа.