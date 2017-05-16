Минфин предлагает запустить интернет-продажу алкоголя

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Минфин РФ поддерживает введение в России интернет-продажи алкоголя, которая до 1 июля 2018 года может тестироваться исключительно на защищенных российских винах и пиве, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Министерство финансов поддерживает инициативу по предоставлению такого инструментария, как торговля алкоголем через интернет. На первоначальном этапе мы полагаем, что это могли бы быть только вина с защищенным географическим указанием и защищенным местом происхождения, а также пиво", — сказал Сазанов на совещании в Совете Федерации о государственном регулировании розничной торговли алкогольной продукцией в интернете.

"До 1 июля 2018 года мы предлагаем только вина и только пиво, и с 1 июля 2018 года уже, если мониторинг покажет, что эта инициатива успешна, тогда можно распространить на все алкогольные напитки" — добавил он. По словам главы департамента, законопроект о введении интернет-торговли алкоголем уже разработан и "на 95%, наверное, поддерживается".

Позже Сазанов рассказал журналистам и о других ограничениях на интернет-продажу алкоголя, которые будут прописаны в законе. "Исполнение договора купли-продажи будет разрешено только до 11-ти часов вечера, то есть вам должны доставить алкогольную продукцию до 11-ти часов вечера. Будет привязка не к моменту покупки, а к моменту, когда вам ее привезли", — рассказал он.

Время запрета ночной интернет-продажи алкоголя будет варьироваться в зависимости от региона. "Исполнение договора розничной купли-продажи — у вас должен быть специальный онлайн-сканер, который марку должен погашать. К этому будет привязан момент исполнения", — добавил Сазанов. Кроме того, пока не предполагается жесткая привязка оплаты покупки к банковской карте — предполагается и возможность оплаты наличными.

Комментируя сроки запуска интернет-продаж алкоголя, он сказал, что законопроект точно будет внесен Минфином в Госдуму до конца года. "Сроки (вступления в силу — ред.) — сейчас затрудняюсь сказать, по-моему, через месяц после опубликования на вина с ЗГУ и на пиво, а все остальные алкогольные напитки — с 1 июля 2018 года", — подчеркнул глава департамента.