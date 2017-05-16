Крымская "Массандра" отметит украинские санкции выпуском шампанского

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Крымское винодельческое предприятие "Массандра" отметит выпуском шампанского санкции, введенные Украиной, сказала журналистам генеральный директор ФГУП "Массандра" Янина Павленко, отметив, что продукция предприятия уже три года не поставляется на рынок Украины.

В список предприятий, в отношении которых Украина ввела во вторник санкции на год, включены, помимо прочих, "Севастопольский винодельческий завод", "Симферопольский винодельческий завод", "Крымский винодельческий завод", "Завод шампанских вин "Новый свет", федеральное государственное унитарное предприятие "Производственно-аграрное объединение "Массандра".

"Поставок на Украину нет и не было на протяжении трех лет, мы поставляем (вина) в Донецкую, Луганскую народные республики", — сказал Павленко.

Гендиректор предприятия напомнила, что "Массандра" и "Новый Свет" находятся в санкционном списке Евросоюза уже три года, в персональном списке США полтора года, при этом продукция предприятий принимает участие в международных конкурсах.

"А Украина только дошла до этого сегодня. Это событие мы встретим выпуском первого шампанского под торговой маркой "Массандра", — сказала Павленко.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

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