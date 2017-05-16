ОПЕК отчиталась о выполнении венского соглашения в апреле

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. ОПЕК в апреле нарастила добычу нефти на 65 тысяч баррелей в день по сравнению с мартом — до 31,78 миллиона баррелей в сутки, говорится в майском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

По сравнению с октябрем добыча нефти ОПЕК снизилась на 1,12 миллиона баррелей в день. Таким образом, в отчетном месяце картель выполнил венское соглашение о сокращении добычи только на 96% после 100% месяцем ранее. В среднем приверженность ОПЕК соглашению за четыре месяца его действия также составляет 96%.

"Более высокий уровень добычи нефти в Нигерии и Саудовской Аравии компенсировали снижение добычи в Ливии и Иране, из-за чего общая добыча ОПЕК выросла на 65 тысяч баррелей в сутки в апреле до 31,78 миллиона баррелей в день", — говорится в докладе.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении своей добычи приблизительно на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации. Решение о судьбе соглашения будет принято в Вене 25 мая.