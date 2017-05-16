Ъ узнал, что "Роснефтегаз" не выплатит дивиденды за 2016 год

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Власти РФ склоняются к отказу от выплат госкомпанией "Роснефтегаз" (РНГ) дивидендов за 2016 год, пишет во вторник газета "Коммерсант".

РНГ на 100% принадлежит государству в лице Росимущества и сам, в свою очередь, владеет 50% плюс одной акцией "Роснефти", 10,97% "Газпрома" и 26,36% "Интер РАО". По данным газеты, Росимущество направило в правительство директиву госпредставителям для голосования в совете директоров РНГ, рекомендовав не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года.

Издание поясняет, что РНГ получил за 2016 год убыток по РСБУ в 90,4 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке к проекту директивы, который согласован Минэкономразвития и Минэнерго и находится на обсуждении в правительстве у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, уточняет источник газеты, знакомый с ситуацией. В Минфине, "Роснефтегазе", Минэнерго и Минэкономики не дали комментариев.

При этом для газеты стали загадкой причины убытков, которые в документе не указываются. Годом ранее РНГ, отчетность которого не раскрывается с 2015 года, получил от своих долей около 107,6 миллиарда рублей дивидендов, при этом сам перечислила в бюджет в виде промежуточных дивидендов 717 миллиардов рублей, основную часть которых составили поступления от продажи 19,5% акций "Роснефти" за 692,4 миллиарда.

Таким образом, без учета этой сделки РНГ заплатил в бюджет 24 миллиарда рублей в виде промежуточных дивидендов и еще 18 миллиардов в виде дивидендов за 2015 год, и сами по себе эти выплаты не объясняют возникновение годового убытка, считает издание: в 2015 году чистая прибыль РНГ по РСБУ составила 149,4 миллиарда рублей, а на конец того года на счетах компании было 472,3 миллиарда рублей.

По мнению Андрея Полищука из Райффайзенбанка, скорее всего причина убытка — курсовые разницы, от которых пострадали многие компании РФ после укрепления рубля. По его словам, большой убыток получили те, "у кого нет валютных долгов, но есть накопленные средства в валюте, что и отражается на показателях чистой прибыли", а РНГ традиционно размещал значительную часть средств на валютные депозиты.