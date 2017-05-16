Россия увеличила в марте инвестиции в гособлигации США на $13,5 миллиарда

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Россия увеличила в марте инвестиции в гособлигации США на 13,5 миллиарда долларов — до 99,8 миллиарда, говорится в сообщении министерства финансов США.

Россия сейчас занимает 15-е место среди государств-держателей по объему портфеля американских госбумаг. На первом месте по-прежнему Япония, чей портфель составляет 1 триллион 118 миллиардов долларов, за ней с небольшим отрывом следует Китай, в портфеле которого долг США на 1 триллион 87 миллиардов.