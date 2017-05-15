Проверенным Роскачеством товарам упростят получение сертификата ГОСТа

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Товары, прошедшие систему сертификации Роскачества, смогут получить сертификат ГОСТа по упрощенной процедуре в рамках стартовавшей в РФ масштабной проверки продуктов на соответствие ГОСТу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.

"В рамках введения Национальной системы стандартизации (НСС), товары, прошедшие систему сертификации Роскачества, смогут получить сертификат ГОСТа по упрощенной процедуре. Кроме того, данные исследований Роскачества на соответствие государственным стандартам будут поступать в Росстандарт для прекращения неправомерного использования маркировки ГОСТ", — говорится в сообщении.

В организации отмечают, что зачастую товары, отмеченные ГОСТом, по ряду показателей "не дотягиваются до государственного стандарта". "Около 70% всех нарушений, выявленных Роскачеством за 2 года работы, касаются маркировки товаров. При этом массовое использование маркировки ГОСТ свидетельствует о том, что знак ГОСТ положительно влияет на выбор товаров со стороны потребителей", — добавляют в Роскачестве.

При этом, по данным исследований организации, "продукция, произведенная по ГОСТу, серьезно превосходит по качественным характеристикам товары, выпущенные по ТУ (технические условия — ред.)".

Проверка



Росстандарт (находится в ведении Минпромторга) с 15 мая 2017 года начинает прием заявок от производителей продукции на участие в государственном проекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТ, одновременно по РФ стартуют проверки товаров, отмеченных знаком ГОСТ, сообщил в понедельник Минпромторг. Уточняется, что теперь только прошедшие испытания компании получат право маркировать свою продукцию знаком национальной системы стандартизации (знаком НСС).

В случае выявления недостоверного маркирования ГОСТ производитель будет привлечен к ответственности — административной, но и уголовной в случае неоднократных нарушений. Кроме того, за введение потребителей в заблуждение о потребительских свойствах и качестве продукции (в том числе, о соответствии требованиям ГОСТ) может быть наложен административный штраф размером до 500 тысяч рублей.

АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим отечественным товарам российского Знака качества. Для этого Роскачество осуществляет исследования качества продукции и ее добровольную сертификацию, по результатам которой присваивается российский Знак качества. Процедура сертификации бесплатна для производителей.