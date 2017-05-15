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Экономика

Проверенным Роскачеством товарам упростят получение сертификата ГОСТа

19:1415.05.2017
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© Fotolia / Alexander RathsПроверка куриного мяса в лаборатории. Архивное фотоПроверка куриного мяса в лаборатории. Архивное фото
© Fotolia / Alexander Raths

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Товары, прошедшие систему сертификации Роскачества, смогут получить сертификат ГОСТа по упрощенной процедуре в рамках стартовавшей в РФ масштабной проверки продуктов на соответствие ГОСТу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.

Сгущенка. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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"В рамках введения Национальной системы стандартизации (НСС), товары, прошедшие систему сертификации Роскачества, смогут получить сертификат ГОСТа по упрощенной процедуре. Кроме того, данные исследований Роскачества на соответствие государственным стандартам будут поступать в Росстандарт для прекращения неправомерного использования маркировки ГОСТ", — говорится в сообщении.

В организации отмечают, что зачастую товары, отмеченные ГОСТом, по ряду показателей "не дотягиваются до государственного стандарта". "Около 70% всех нарушений, выявленных Роскачеством за 2 года работы, касаются маркировки товаров. При этом массовое использование маркировки ГОСТ свидетельствует о том, что знак ГОСТ положительно влияет на выбор товаров со стороны потребителей", — добавляют в Роскачестве.

При этом, по данным исследований организации, "продукция, произведенная по ГОСТу, серьезно превосходит по качественным характеристикам товары, выпущенные по ТУ (технические условия — ред.)".

Проверка

Росстандарт (находится в ведении Минпромторга) с 15 мая 2017 года начинает прием заявок от производителей продукции на участие в государственном проекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТ, одновременно по РФ стартуют проверки товаров, отмеченных знаком ГОСТ, сообщил в понедельник Минпромторг. Уточняется, что теперь только прошедшие испытания компании получат право маркировать свою продукцию знаком национальной системы стандартизации (знаком НСС).

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© РИА Новости . Игорь Зарембо
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В случае выявления недостоверного маркирования ГОСТ производитель будет привлечен к ответственности — административной, но и уголовной в случае неоднократных нарушений. Кроме того, за введение потребителей в заблуждение о потребительских свойствах и качестве продукции (в том числе, о соответствии требованиям ГОСТ) может быть наложен административный штраф размером до 500 тысяч рублей.

АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим отечественным товарам российского Знака качества. Для этого Роскачество осуществляет исследования качества продукции и ее добровольную сертификацию, по результатам которой присваивается российский Знак качества. Процедура сертификации бесплатна для производителей.

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