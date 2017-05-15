СМИ: Россия возвращает себе статус житницы мира, пока Запад терпит убытки

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия быстрыми темпами наращивает экспорт зерновых, в то время как США и ЕС терпят убытки от падения цен на кукурузу, пшеницу и сою, пишет обозреватель одной из крупнейших швейцарских газет Tages-Anzeiger Андреас Флютч.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2016 году Россия стала ведущим мировым экспортером пшеницы, оставив позади Соединенные Штаты. В 2017-м она может обогнать все страны Евросоюза, вместе взятые. "Россия вновь становится житницей мира, каковой она и была до Октябрьской революции", — говорится в статье.

По мнению автора, рост доли развивающихся стран в экспорте зерновых позитивно влияет на продовольственную ситуацию в мире. Журналист обращает внимание на тот факт, что с недавнего времени серьезную конкуренцию западным агрохолдингам составляют южноамериканские фермерские хозяйства. Так, в 2012 году Бразилия опередила США по объемам продаж сои, а в будущем, по прогнозам экспертов, она станет мировым лидером по экспорту кукурузы.

"Это очень хорошие новости для потребителей. Крупные страны, такие как Россия и Бразилия, наводняют мировой рынок дешевым сырьем. Благодаря этому пищевая промышленность получает все необходимое по низким ценам", — пишет Флютч. Он считает, что подобная ситуация на рынках гарантирует стабильное снабжение населения Земли продуктами питания в ближайшее годы.

Автор также обращается к проблеме западных санкций, которые, по его словам, лишь укрепили аграрный сектор России. Ответные торговые ограничения создали все условия для развития сельского хозяйства, а дешевый рубль помог российским фермерам занять конкурентную позицию на мировом рынке.

В то же время предприниматели из США и ЕС терпят ощутимые убытки. "Многие американские фермеры не хотят опустошать зернохранилища при столь низких ценах", — пишет Флютч. При этом Белый дом, прибегнув к протекционистской торговой политике, рискует окончательно подорвать позиции отрасли, заключает журналист.