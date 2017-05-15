Президент Сербии подчеркнул значимость поставок газа через "Турецкий поток"

БЕЛГРАД, 15 мая — РИА Новости. Премьер и избранный президент Сербии Александр Вучич выступая на полях форума "Один пояс — один путь" в Пекине в понедельник отметил необходимость увеличения поставок российского газа в республику до 4-5 миллиардов кубометров, в том числе, по строящемуся газопроводу "Турецкий поток".

Вучич сообщил журналистам, что вечером в минувшее воскресенье беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным, который 14-15 мая принял участие в форуме в Китае. Главы государств, по словам сербского лидера, обсудили нынешнюю ситуацию на Балканах, дружественные отношения Белграда и Москвы и среди других вопросов — энергетику.

"И сегодня, выступая на форуме, я говорил о необходимости строительства газового интерконнектора с Болгарией, чтобы мы могли получать российский газ. Уверен, он из Турции одним рукавом пойдет к Болгарии. Если мы хотим быть промышленно развитой страной, мы должны увеличить наше годовое потребление с 2 миллиардов кубических метров в год до 4-5 миллиардов", — разместило агентство Танюг видеозапись заявления Вучича.

"Столько газа у нас нет и откуда его взять? Уже пять лет меня убеждают, что есть где-то в другом месте, но нет его. Он есть в России, и дайте нам его через Турцию, Болгарию, любым другим путем, только дайте нам возможность не дождаться 2019 года без газопровода и газовых соединений", — подчеркнул он.

В середине января 2016 года Сербия и Болгария подписали меморандум о строительстве между двумя государствами интерконнектора (соединительного газопровода — ред.) Согласно плану, газопровод из Болгарии в Сербию протяженностью 105 километров начнут строить в 2018 году, а в 2020 году он должен быть запущен в эксплуатацию. Ранее сообщалось, что мощность интерконнектора составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год, что сопоставимо с потребностями всей Сербии.

"Турецкий поток" — новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность первой и второй ниток "Турецкого потока" составит по 15,75 миллиарда кубометров каждая.

"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря. Укладка началась через четыре дня после встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана, на которой, в частности, обсуждалась тема строительства "Турецкого потока". Работа стартовала у российского побережья.