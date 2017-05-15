Свыше трех миллиардов рублей будут исключены из тарифов ЖКХ, заявили в ФАС

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Свыше 3 миллиардов рублей будут исключены из тарифов ЖКХ с 2018 года, такую оценку дала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ при анализе решения об исключении расчетной прибыли из тарифов государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУПов и МУПов).

Ранее правительство РФ поддержало идею ФАС, подписав постановление об исключении со следующего года предпринимательской прибыли МУПов и ГУПов из тарифов на тепло, водоснабжение (водоотведение) и обращение с твердыми коммунальными отходами.

"Реализация введенных норм позволит со следующего года исключить из доходов ГУПов и МУПов более 3 миллиардов рублей, что напрямую отразится на тарифах и положительным образом скажется на платежах граждан", — говорится в сообщении ФАС.

При этом прибыль сохраняется у частных инвесторов, которые осуществляют модернизацию объектов, улучшают качество услуг и товаров, подчеркнула служба.

Вместо учета в тарифе предпринимательской прибыли ФАС предлагает регулируемым компаниям экономию расходов. "По сути, чем выше будет их эффективность, тем больше они экономят в каждом году долгосрочного периода регулирования, и объем накопленных таким образом средств могут расходовать по собственному усмотрению", — приводятся в сообщении слова замруководителя службы Виталия Королева.

Данное решение также создает экономические стимулы для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ. Такой элемент стратегии по сокращению участия ГУПов и МУПов в экономике следует проработать и в электроэнергетике, полагают в ФАС.