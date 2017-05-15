ВТБ принял участие в проекте ВШЭ "Design thinking"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Банк ВТБ принял участие в проекте НИУ ВШЭ "Design thinking", ориентированном на выявление и обобщение лучших практик получения обратной связи от потребителей товаров и услуг, которые могут быть полезны для улучшения коммуникаций между горожанами, органами госвласти и компаниями, сообщает пресс-служба банка.

В рамках презентации проекта в ВШЭ член правления банка ВТБ Владимир Верхошинский рассказал студентам вуза о лучших практиках розничного бизнеса для городской среды, в частности, об использовании дизайн-мышления в бизнесе ВТБ на примере разработки карты "Супер3" и системы оплаты ЖКХ в мобильном приложении.

"Во время работы над новым продуктом мы изучаем большие объемы данных о клиентах. Самое главное для нас — найти именно ту информацию, которая отражает их потребности, привычки, то, о чем они думают пока только подсознательно. Умение понять человека — это залог успеха. Судя по тому, что ежегодно мы увеличиваем число наших клиентов, мы с этой задачей справляемся", — приводятся в материале слова Верхошинского.

Проект "Design thinking" ориентирован на практическое применение дизайнерского мышления при решении задач бизнеса и государственного управления. В дальнейшем в его рамках планируется проведение цикла лекций, как в НИУ ВШЭ, так и на открытых площадках.