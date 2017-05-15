Минздрав: правительство приступит к обсуждению плана действий в экономике

ГОРКИ, 15 мая — РИА Новости. Правительство в ближайшее время приступит к обсуждению предложений по обеспечению роста экономики РФ темпами не ниже среднемировых, сообщила журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству разработать предметный план развития экономики страны до 2025 года, который позволит России выйти на темпы экономического роста выше мировых уже на рубеже 2019-2020 годов. Комплексный план действий правительства России до 2025 года должен быть подготовлен Минэкономразвития до конца мая.

Ранее глава министерства Максим Орешкин говорил, что одно из направлений плана будет посвящено развитию человеческого капитала РФ, увеличению продолжительности активной жизнедеятельности человека и другим аспектам.

Глава Минздрава сообщила журналистам, что встречалась с Орешкиным. "Все, что нужно было передать министерству экономического развития для того, чтобы это можно было учесть — все было передано. Динамика не только продолжительности жизни, продолжительности здоровой жизни, другие различные нюансы, связанные с трудоспособным населением и прогнозы на будущее по трем вариантам прогнозирования — высокому, среднему и нежелательному", — сказала Скворцова.

"Сейчас начинается цикл обсуждений уже на площадке правительства тех предложений, которые вносит финансово-экономический блок. Мы готовы к нему подключиться для того, чтобы, это самое главное, те ресурсы, которые пойдут на (охрану здоровья граждан), чтобы они не только не снижались, а наоборот динамично развивались вверх", — добавила она.

По ее словам, "есть некий драфт, который сейчас только начинает обсуждаться", но Минздрав пока еще, как ведомство, к этому не привлекалось. "Надеюсь, что в ближайшее время будем привлечены", — отметила она.