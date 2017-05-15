Эксперт: неопределенность на рынках энергоносителей – риск для России

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Неопределенность будущего рынков нефти и газа, а также угля и нефтепродуктов, которая обозначилась в последнее время, это серьезный риск для России, поэтому экономика страны нуждается в диверсификации доходов бюджета и достижении большей сбалансированности экономики, заявил РИА Новости аналитик компании "Сбербанк КИБ" Валерий Нестеров.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ на период до 2030 года.

Согласно тексту документа, вызовом для экономической безопасности России является, в частности, усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков, изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы, исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития и истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей.

Цены будут не высокими, а конкурентными

По словам Нестерова, в последние годы обозначилась неопределенность перспектив развития мирового ТЭКа: "Мы не знаем, как техническая революция изменит спрос на нефть, газ, нефтепродукты и уголь, а значит, и на цены".

"Вообще, произошел серьезный пересмотр на цены в будущем: если раньше мы были уверены в том, что нефть и газ являются ограниченными ресурсами, которые всегда будут стоить неплохо, то в связи со сланцевой революцией, падением спроса на ряд нефтепродуктов сейчас есть понимание, что цена вряд ли будет высокой, а будет конкурентной", — подчеркнул эксперт.

России необходимо преодолеть и техническую отсталость в сфере добычи углеводородов: "В нефтяной отрасли перспективной является работа на море – в мире 35% нефти добывается на шельфе, а у нас – всего несколько процентов, при том, что у нас самый большой шельф в мире, ресурсы есть. Это говорит о нашей технологической отсталости".

"Мы отстали по технологиям добычи сланцевой нефти, технологиям шельфовой добычи. "Сливки" на самых интересных, легких для добычи месторождениях уже собраны, нужны большие объемы геологоразведочных работ", — пояснил Нестеров.

Брать пример с арабских стран

Эксперт указал и на обострение конкуренции среди производителей и высокую зависимость России от внешних рынков сбыта энергоносителей. " И если рынки сбыта нефти примерно понятны, то для газа большие опасности представляет политизированная обстановка – это касается новых газопроводов, в частности, второй нитки "Турецкого потока" и "Северного потока — 2", — предупреждает он.

"Есть понимание того, что в будущем нефтегазовые доходы должны обеспечивать 20-25% доходов федерального бюджета, сейчас они обеспечивают примерно треть, а недавно было и вовсе 50%. Снижение необходимо, чтобы наша страна развивалась, имела сбалансированную экономику", — считает Нестеров.

"Мы должны брать пример и у наших конкурентов, и у арабских стран. Ведь даже такие замкнутые страны, как Саудовская Аравия, предпринимают серьезные усилия, чтобы уйти от нефтегазовой зависимости. Нефть и газ могут обесцениться однажды", — заключил он.