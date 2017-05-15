В ЦБ заявили о приближении инфляции к целевому значению

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Инфляция в РФ близка к цели ЦБ; она никогда не будет ровно 4%, может быть как выше так и ниже, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев на заседании совета по ДКП и финансовому регулированию Ассоциации региональных банков России.

По данным Росстата, инфляция в РФ в апреле в годовом выражении замедлилась до 4,1% с мартовских 4,3%. С начала года инфляция составила 1,3%.

"Инфляция снижается, и она действительно уже вблизи цели. Наверно, если б мы уже жили второй и третий год вблизи 4%, (то – ред.) 4,1%, это можно говорить смело, что инфляция у цели. Потому что никогда инфляция ровно 4% не будет. Всегда будет что-то случаться, и она может быть как выше, так и ниже", — отметил глава департамента ЦБ.

"Действительно важный вопрос вы подняли, что значит сильно перекрыть или не докрыть инфляцию, и где этот уровень: 4,2% – это плохо, 3,8% — это плохо, это одинаково плохо — 3,8% и 4,2% или нет? Эту дискуссию мы, в общем-то, предлагаем уже сегодня начать вести, потому что нам важно к основным направлениям (денежно-кредитной политики – ред.) эти вопросы проработать и каким-то уже обсужденным взглядом выйти туда. Что значит, когда инфляция вблизи 4% и как это именно параметризуется?" — продолжил Дмитриев.

"Инфляция снижается и, что очень отрадно, снижается достаточно однородно по регионам, и очень многие регионы уже живут с инфляцией вблизи 4%", — добавил он.