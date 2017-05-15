Audi отзывает в России более 14 тысяч автомобилей A4, A5, A6, Q5

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Audi отзывает в РФ 14,018 тысячи автомобилей марок A4, A5, A6, Q5 из-за возможного перегрева насоса охлаждающей жидкости, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2012 по 2017 год.

"Причиной отзыва автомобилей марки Audi является возможное появление посторонних частиц в охлаждающей жидкости, которые могут привести к блокировке дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие, возможен перегрев насоса", — говорится в сообщении.

Как отмечает Росстандарт, уполномоченные представители изготовителя "Фольксваген Груп Рус" уже уведомляют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв. На отозванных автомобилях будет проведено обновление ПО БУ двигателя, а также дополнительно будет выполняться замена неисправного дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.