Акции "Газпрома" снижаются после слов Путина о дивидендах

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Акции "Газпрома" перешли к снижению после слов президента РФ Владимира Путина о дивидендах, свидетельствуют данные торгов.
Путин, в частности, заявил, что уровень дивидендов для госкомпаний пока обсуждается, при принятии решений будут учитываться реальные доходы компаний.
Он пояснил, что Россия переходит на международную систему учета, МСФО, а есть отечественная система учета. По МСФО у такой компании, как "Газпром", большая прибыль, но она "бумажная", а реального денежного потока нет, отметил Путин. Но "прибыль есть все равно, конечно, и правительство будет исходить из реалий", добавил он.