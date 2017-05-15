Акции "Газпрома" снижаются после слов Путина о дивидендах

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Акции "Газпрома" перешли к снижению после слов президента РФ Владимира Путина о дивидендах, свидетельствуют данные торгов.

К 13.28 мск акции газового холдинга дешевели на 0,9%, причем ранее, сразу после комментариев Путина, котировки опускались на 2,4%. Индекс ММВБ при этом растет на 0,04%. До сообщений президента РФ на пресс-конференции капитализация "Газпрома" прибавляла 0,5%.

Путин, в частности, заявил, что уровень дивидендов для госкомпаний пока обсуждается, при принятии решений будут учитываться реальные доходы компаний.

Он пояснил, что Россия переходит на международную систему учета, МСФО, а есть отечественная система учета. По МСФО у такой компании, как "Газпром", большая прибыль, но она "бумажная", а реального денежного потока нет, отметил Путин. Но "прибыль есть все равно, конечно, и правительство будет исходить из реалий", добавил он.