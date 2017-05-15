Путин положительно оценил идею продлить соглашение о сокращении нефтедобычи

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Перспективы продления соглашения по сокращению нефтедобычи хорошие, Саудовская Аравия выдерживает все принятые договоренности, заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент РФ Владимир Путин.

"Я думаю, что перспективы хорошие. Известный оптимизм вселяет в меня то, что главный наш партнер по этому вопросу, а главный наш партнер, безусловно, Саудовская Аравия, целиком и полностью выдерживает все договоренности, которые состоялись до этого", — сказал он, отвечая на вопрос, какие перспективы видит в предложении министров энергетики России и Саудовской Аравии по продлению венского соглашения.

Ранее в понедельник в совместном заявлении министров энергетики двух стран, Александра Новака и Халида аль-Фалиха, было озвучено, что РФ и Саудовская Аравия на встрече в Вене 24-25 мая предложат продлить соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года. Вопрос о пролонгации соглашения будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета 24 мая, а затем на встрече ОПЕК и стран, не входящих в картель, 25 мая.

Позднее аль-Фалих и Новак подтвердили, что страны предлагают продлить венское соглашение о сокращении добычи нефти на действующих условиях.