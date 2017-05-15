Россия и Китай намерены вместе разработать широкофюзеляжный самолет

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. У России и Китая есть все шансы реализовать совместный проект создания широкофюзеляжного самолета, заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай президент РФ Владимир Путин.

По его словам, у России не было своего двигателя для широкофюзеляжного самолета — он еще разрабатывается.

"Вы знаете, что мы создали впервые за 29 последних лет совершенно новый, конкурентоспособный продукт, новый двигатель со средней тягой. Теперь у нас на повестке дня двигатель с большой тягой и это дает нам возможность реализовать идею собственного широкофюзеляжного самолета вместе с китайскими партнерами", — сказал Путин.

"Есть все шансы это сделать", — подчеркнул он, добавив, что это будет "синергетический продукт", который требует усилий очень многих отраслей.