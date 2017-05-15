Малый бизнес все больше уходит "в тень", заявили в Счетной палате

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в России за последние семь лет выросло на 28%, однако общее зафиксированное число рабочих мест в этом секторе экономике сократилось на 17%, что говорит об увеличении теневой занятости, полагают в Счетной палате (СП) РФ.
На основании таких данных контрольное ведомство делает вывод о развитии неформальной занятости в этой сфере.
По оценке Минэкономразвития России, доля малого и среднего бизнеса в ВВП России находится на уровне 20%. Также на малые и средние хозяйствующие субъекты приходится сейчас 6,7% общего объема основных фондов и около 11% общего объема инвестиций в основной капитал.
Причиной этого в финансово-экономическом блоке правительства называют высокие ставки страховых взносов, которые составляют сейчас 30% от фонда отплаты труда. Между тем, по данным вице-премьера РФ по социальным вопросам Ольги Голодец, из теневого сектора экономики в 2016 году в России вывели 2,5 миллиона человек.