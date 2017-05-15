Малый бизнес все больше уходит "в тень", заявили в Счетной палате

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в России за последние семь лет выросло на 28%, однако общее зафиксированное число рабочих мест в этом секторе экономике сократилось на 17%, что говорит об увеличении теневой занятости, полагают в Счетной палате (СП) РФ.

"На основании данных Росстата и ФНС России, за 2010-2016 годы в целом количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось на 1,2 миллиона единиц, или на 27,6%. Вместе с тем количество занятого населения у субъектов МСП за указанный период сократилось на 3,2 миллиона рабочих мест, или на 16,9%" — говорится в материалах СП по итогам соответствующей проверки.

На основании таких данных контрольное ведомство делает вывод о развитии неформальной занятости в этой сфере.

По оценке Минэкономразвития России, доля малого и среднего бизнеса в ВВП России находится на уровне 20%. Также на малые и средние хозяйствующие субъекты приходится сейчас 6,7% общего объема основных фондов и около 11% общего объема инвестиций в основной капитал.

Власти РФ давно обеспокоены ростом теневого сектора российской экономики, который глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее называл в числе основных сдерживающих факторов для экономического роста в РФ. По оценке Минфина, доля формальной занятости в общей структуре внебюджетного сектора РФ за последние семь-восемь лет снижалась примерно на 0,7 п.п. ежегодно.

Причиной этого в финансово-экономическом блоке правительства называют высокие ставки страховых взносов, которые составляют сейчас 30% от фонда отплаты труда. Между тем, по данным вице-премьера РФ по социальным вопросам Ольги Голодец, из теневого сектора экономики в 2016 году в России вывели 2,5 миллиона человек.