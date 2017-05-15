Генсек ООН рассказал о плюсах проекта Шелкового пути для мировой экономики

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости, Анна Раткогло. Китайская инициатива "Один пояс – один путь" направлена на достижение мира, и именно поэтому она тесно связана с целями и принципами ООН, завил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития, которая направлена на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Проект "Один пояс — один путь" включает два ключевых направления: экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

"Этот проект направлен на объединение людей, он создается не только для развития, но и ради достижения мира. И именно поэтому эта инициатива так сильно связана с программой действий ООН, которая направлена на достижение стабильного развития и прочного мира", — сказал Гутерриш в интервью телеканалу CGTN.

Несмотря на преимущества китайской инициативы, мнения о ней разнятся. Некоторые политики и эксперты считают, что Пекин стремится усилить свое геополитическое влияние.

Генсек ООН отметил, что преимущество проекта заключается в том, что он является беспроигрышным для всех.

"На сегодняшний день Китай является движущей силой мировой экономики, и в этом есть взаимная выгода. Если Китай поможет какой-то стране развить свою экономику, Пекин тоже получит выгоду, это выигрышная ситуация для обеих сторон", — подчеркнул генсек всемирной организации.

Он признал, что подобные проекты, несомненно являются "средством продвижения китайских инвестиций, торговли и благосостояния".

"Но это как раз и является обоюдовыгодной ситуацией, когда ты стараешься помочь другим разбогатеть и при этом ты сам богатеешь. Если все будут поступать так же, этот мир станет намного лучше", — добавил Гутерриш.

В Пекине 14-15 мая проходит форум по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". В нем участвуют президенты и премьер-министры 29 государств, включая российского лидера Владимира Путина.