Россельхознадзор ужесточил контроль девяти белорусских предприятий

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россельхознадзор с 15 мая вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении девяти белорусских предприятий после обнаружения в их продукции несоответствий нормам РФ, сообщается на сайте ведомства.

Так, под усиленный контроль попали Барановичский молочный комбинат, Кобринский маслосырзавод, а также Слуцкий сыродельный комбинат и два его филиала.

Кроме того, усиленное наблюдение вводится в отношении Пружанского и Молодечненского молочных комбинатов, Лепельского молочно-консервного комбината, а также компаний "Мозырские молочные продукты", "Молочная компания "Новогрудские дары" и "Бабушкина крынка".

Помимо этого, контрольным ведомством в связи с повторными нарушениями вводятся временные ограничения на поставку продукции предприятия "Молочный полюс".

Россельхознадзор ранее уже вводил ограничения на поставку в РФ животноводческой продукции ряда белорусских перерабатывающих предприятий по различным основаниям.

В апреле российская служба провела инспекцию 18 белорусских предприятий, производящих мясную, молочную и рыбную продукцию на соответствие требованиям ЕАЭС. В начале мая в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии сообщили, что подготовили ответы на замечания экспертов Россельхознадзора по итогам этой проверки.