Дмитрий Рогозин стал председателем совета директоров АО "ГЛОНАСС"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Совет директоров компании АО "ГЛОНАСС" утвердил вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в качестве нового председателя совета, сообщает "Вестник ГЛОНАСС".

Ранее председателем был министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назначен председателем совета директоров АО "ГЛОНАСС" — оператора ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС". Такое решение в четверг на своем первом заседании в новом составе утвердил совет директоров компании", — говорится в материале, опубликованном на сайте издания.

Ранее на сайте кабинета министров была опубликована информация о том, что Правительство РФ выдвинуло 13 кандидатов в совет директоров АО "ГЛОНАСС", среди них, в частности, министр связи Николай Никифоров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, а также вице-премьер Дмитрий Рогозин.